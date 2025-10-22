Infortunio Thuram il francese continua la lotta contro il problema al bicipite Il verdetto in vista di Hellas Verona Inter

Dopo la vittoria convincente in Champions League sul campo dell'Union Saint-Gilloise, la formazione nerazzurra prepara la trasferta di Napoli, una delle più insidiose del calendario. Tuttavia, Cristian Chivu dovrà rinunciare ancora a Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, fermo ai box da fine settembre. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 9 interista non sarà disponibile né per la sfida contro i partenopei di Antonio Conte né per quella successiva contro la Fiorentina, prevista al "Franchi".

