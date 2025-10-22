Infortunio Cancellieri pessime notizie in casa Lazio in vista del big match contro la Juventus | anche l’esterno va ko Ultime

Infortunio Cancellieri, Lazio in emergenza in attacco in vista della Juventus: l’esterno si ferma per 30 giorni, è ufficiale. Brutte notizie in casa  Lazio  a una settimana esatta dalla supersfida contro la  Juventus. Nel match pareggiato 0-0 contro l’Atalanta,  Maurizio Sarri  ha perso per infortunio  Matteo Cancellieri. Una tegola pesantissima per il tecnico biancoceleste, che dovrà rinunciare a uno dei suoi esterni più in forma proprio per il big match di domenica 26 ottobre contro i bianconeri. Infortunio Cancellieri: lesione al bicipite femorale, i tempi di recupero. L’esterno biancoceleste è stato costretto a chiedere il cambio al 20° minuto della sfida contro i nerazzurri, a causa di un problema muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

