Infortunio Cancellieri pessime notizie in casa Lazio in vista del big match contro la Juventus | anche l’esterno va ko Ultime

Infortunio Cancellieri, Lazio in emergenza in attacco in vista della Juventus: l’esterno si ferma per 30 giorni, è ufficiale. Brutte notizie in casa Lazio a una settimana esatta dalla supersfida contro la Juventus. Nel match pareggiato 0-0 contro l’Atalanta, Maurizio Sarri ha perso per infortunio Matteo Cancellieri. Una tegola pesantissima per il tecnico biancoceleste, che dovrà rinunciare a uno dei suoi esterni più in forma proprio per il big match di domenica 26 ottobre contro i bianconeri. Infortunio Cancellieri: lesione al bicipite femorale, i tempi di recupero. L’esterno biancoceleste è stato costretto a chiedere il cambio al 20° minuto della sfida contro i nerazzurri, a causa di un problema muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cancellieri, pessime notizie in casa Lazio in vista del big match contro la Juventus: anche l’esterno va ko. Ultime

News recenti che potrebbero piacerti

Lazio, infortunio per Cancellieri: c'è lesione, stop di circa un mese - X Vai su X

Cancellieri infortunato: ansia in casa Lazio. Esami in mattinata, rientro incerto.: Infortunio Cancellieri, ansia in casa Lazio: attesi gli esami alla coscia sinistra. Leggi articolo completo - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Cancellieri, ecco l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale dei biancocelesti - Il comunicato ufficiale della Lazio La Lazio ha confermato l’infortunio di Matteo Cancellieri, la cui lesione si è riv ... Si legge su lazionews24.com

Infortunio Cancellieri, la verità sullo stop: c’è il comunicato della Lazio! - Brutte notizie per la Lazio allenata da Maurizio Sarri: l'esito degli esami e tempi di recupero per Cancellieri ... Lo riporta fantamaster.it

Infortunio Cancellieri, rischio lungo stop: cosa sappiamo sul giocatore della Lazio - La possibilità di uno stop molto più lungo è davvero alta Nuovo match e nuova tegola per la squadra: questa volta a fermarsi è ... Si legge su calcionews24.com