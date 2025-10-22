Infortunio Cancellieri c’è l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio Il comunicato ufficiale del club Ecco quante partite salta

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Cancellieri, la Lazio nel suo comunicato ufficiale conferma la lesione: ecco il report medico sull’attaccante La diagnosi per Matteo Cancellieri non lascia spazio a dubbi: l’attaccante biancoceleste dovrà fermarsi più a lungo del previsto. Gli esami hanno infatti confermato una lesione che comporterà uno stop superiore al mese. Il suo rientro è atteso soltanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio cancellieri c8217232 l8217esito degli esami dell8217attaccante della lazio il comunicato ufficiale del club ecco quante partite salta

© Calcionews24.com - Infortunio Cancellieri, c’è l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale del club. Ecco quante partite salta

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Cancellieri C8217232 L8217esito