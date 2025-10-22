Infortunati Milan zero chance di recupero per Estupinan per il Pisa Su Loftus-Cheek …
Il Milan di Massimiliano Allegri è alle prese con gli infortuni e venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' arriva il Pisa dell'ex Alberto Gilardino: fuori causa Pervis Estupinan. Incertezza su Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe recuperare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
