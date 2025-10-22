Influenza primi casi in Lombardia | Rischiamo stagione pesante Ed è già boom di raffreddore e tosse | ecco perché

Milano, 22 ottobre 2025 – In Lombardia sono stati segnalati i primi casi di influenza stagionale. Secondo il bollettino Influnews della Regione Lombardia, relativo alla settimana dal 06102025 al 12102025), l'incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è pari a 7.8 casi per 1000 assistiti, ancora con un livello basale di intensità. L'incidenza è pari a 13.61000 nella fascia d'età 0-4 anni, 3.81000 nella fascia 5-14 anni, 9.21000 nella fascia d'età 15-64 anni e 5.41000 negli over-65enni. Del resto, come noto, il momento clou dell’influenza coincide con il mese di dicembre e quello di gennaio, in particolare il periodo delle festività e del rientro dopo le vacanze di Natale, quando (anche per effetto dei momenti di convivialità e degli spostamenti legati alle ferie) si ha una vera e propria impennata di casi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Influenza, primi casi in Lombardia: “Rischiamo stagione pesante”. Ed è già boom di raffreddore e tosse: ecco perché

