Infezioni respiratorie in Veneto iniziano a crescere i casi | nessun impatto rilevante sugli ospedali
Nelle ultime 3-4 settimane, in Veneto, è stata osservata una ripartenza autunnale di Covid 19 con incremento lieve-moderato delle positività e dei ricoveri, il quale non ha comunque avuto un impatto ospedaliero rilevante. In tale contesto viene evidenziata anche la risalita di altri virus non. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche questi approfondimenti
La bronchiolite è una delle infezioni respiratorie più comuni nei primi mesi di vita, spesso causata dal virus respiratorio sinciziale (RSV). Colpisce soprattutto i bambini sotto l’anno di età, in particolare se nati prematuri o con altre fragilità. Dallo scorso anno è - facebook.com Vai su Facebook
Infezioni respiratorie, ecco cosa ci aspetta quest’autunno/inverno - Le infezioni respiratorie rappresentano oggi una delle principali sfide di salute pubblica in Italia ed Europa. Secondo milanofinanza.it
Infezioni respiratorie, cresce la minaccia: in Italia necessario rilanciare le vaccinazioni - Ad oggi, in Italia e in Europa le infezioni respiratorie sono diventate una delle problematiche principali reltive alla salute pubblica. Lo riporta affaritaliani.it
Aumentano infezioni respiratorie, urgente rilanciare vaccinazioni - Le infezioni respiratorie rappresentano oggi una delle principali sfide per la salute pubblica in Italia ed Europa. quotidiano.net scrive