Infezioni respiratorie in Veneto iniziano a crescere i casi | nessun impatto rilevante sugli ospedali

Veronasera.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime 3-4 settimane, in Veneto, è stata osservata una ripartenza autunnale di Covid 19 con incremento lieve-moderato delle positività e dei ricoveri, il quale non ha comunque avuto un impatto ospedaliero rilevante. In tale contesto viene evidenziata anche la risalita di altri virus non. 🔗 Leggi su Veronasera.it

