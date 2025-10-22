Infezioni respiratorie in Veneto iniziano a crescere i casi | nessun impatto rilevante sugli ospedali

Nelle ultime 3-4 settimane, in Veneto, è stata osservata una ripartenza autunnale di Covid 19 con incremento lieve-moderato delle positività e dei ricoveri, il quale non ha comunque avuto un impatto ospedaliero rilevante. In tale contesto viene evidenziata anche la risalita di altri virus non. 🔗 Leggi su Veronasera.it