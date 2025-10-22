Inferno in autostrada schianto tra più mezzi e circolazione interrotta

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 22 ottobre, sull’autostrada A28, tra l’uscita di Fiume Veneto e lo svincolo di Cimpello, in provincia di Pordenone. Erano le 6.50 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti con un autofurgone attrezzato per incidenti stradali particolarmente complessi, dopo l’impatto tra un mezzo pesante e un’autovettura. >> “Chi candido”. L’annuncio di Vannacci scuote la Lega: la sfida del generale a Salvini La violenza dello scontro è stata tale da ridurre l’auto a un groviglio di lamiere. I due occupanti, rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo gravemente danneggiato, sono stati estratti grazie all’intervento dei soccorritori, che hanno utilizzato cesoie e divaricatori oleodinamici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

