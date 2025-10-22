Inferno in autostrada schianto tra più mezzi e circolazione interrotta
Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 22 ottobre, sull’autostrada A28, tra l’uscita di Fiume Veneto e lo svincolo di Cimpello, in provincia di Pordenone. Erano le 6.50 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti con un autofurgone attrezzato per incidenti stradali particolarmente complessi, dopo l’impatto tra un mezzo pesante e un’autovettura. >> “Chi candido”. L’annuncio di Vannacci scuote la Lega: la sfida del generale a Salvini La violenza dello scontro è stata tale da ridurre l’auto a un groviglio di lamiere. I due occupanti, rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo gravemente danneggiato, sono stati estratti grazie all’intervento dei soccorritori, che hanno utilizzato cesoie e divaricatori oleodinamici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia… Oggi in edicola A Sharm si tratta, a Gaza si muore Autostrada, giorno di inferno ? Confisca revocata, i beni tornano a Ferdico - X Vai su X
Inferno in autostrada, tir si ribalta sulla A-29 a Capaci: traffico riaperto dopo 10 ore. È stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per trasportare un’equipe medica arrivata da Bari a Palermo che doveva eseguire l’espianto di un cuore all’ospedale di Tr - facebook.com Vai su Facebook
Eliambulanza precipita in autostrada, il video dello schianto tra le auto: paura e 3 feriti gravi a Sacramento - Tragedia sfiorata a Sacramento, in Usa, dove un elicottero di emergenza medica è precipitato improvvisamente schiantandosi su un’affollata autostrada. Lo riporta fanpage.it
Famiglia distrutta nello schianto in autostrada a Cassino: confermata la condanna a tre anni per l'autista - La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per l'autista di un furgone coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto nell'estate del 2018 sull'Autostrada A1, ... ilmessaggero.it scrive