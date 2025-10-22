Infermieristica nuovo anno di corsi In 39 sui banchi | il 99% sarà assunto

Trentanove matricole iscritte al nuovo anno accademico del corso di Laurea in Infermieristica dell’ Università degli Studi di Milano, 26 laureandi (a fine novembre) e un tasso di occupazione del 99%. La sede dell’ Asst Rhodense del corso di laurea infermieristica, situata all’interno dell’ospedale di Rho (in Villa Lucini) si conferma un’eccellenza per chi desidera intraprendere questa professione. Il nuovo corso triennale iniziato lunedì mattina ha registrato il tutto esaurito. A dare il benvenuto alle matricole, per la maggior parte studentesse, è stato il direttore generale dell’Asst Rhodense, Marco Bosio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infermieristica, nuovo anno di corsi. In 39 sui banchi: il 99% sarà assunto

