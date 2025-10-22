Infantino | Porteremo un Mondiale in Bolivia vedremo quale

Gianni Infantino ha azzardato una promessa ambiziosa: organizzare, in futuro, un Mondiale in Bolivia. Il presidente della Fifa ne ha parlato a La Paz, durante le celebrazioni per il centenario della Federazione calcistica boliviana (Fbf). A ricostruire la vicenda è l’edizione online dell’Equipe. Infantino: «Porteremo un Mondiale in Bolivia, questo è certo». «Porteremo qui un Mondiale, questo è certo. Vedremo di che tipo di Mondiale stiamo parlando», ha detto il numero uno della Fifa, come riporta il giornale francese. Infantino ha anche affermato che comincerà presto «a discuterne con il presidente eletto». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

