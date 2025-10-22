Incontro tra il Partito Liberale Italiano e il SiNaGI con il Sindaco di Taranto | proposte per il potenziamento dei servizi turistici cittadini

Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il Segretario provinciale del Si.Na.G.I. (Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia), Antonio D’Incesso, e il Segretario cittadino del Partito Liberale Italiano, Mirko Maiorino, con il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, titolare anche della delega al turismo. L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione e ha rappresentato un’importante occasione di confronto su iniziative concrete volte a rafforzare l’offerta turistica del territorio e a migliorare la qualità dei servizi destinati ai visitatori. Nel corso del colloquio, il Segretario D’Incesso ha illustrato la proposta di trasformare le edicole presenti sul territorio comunale in punti informativi turistici, dotandole di materiale divulgativo e promozionale sulla città di Taranto e sulle sue attrattive culturali e paesaggistiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Incontro tra il Partito Liberale Italiano e il Si.Na.G.I. con il Sindaco di Taranto: proposte per il potenziamento dei servizi turistici cittadini