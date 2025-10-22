Incontro Fieg-giornalai | Rafforzare la rete di vendita per garantire l' accesso a una informazione di qualità

Questa mattina si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e i sindacati degli edicolanti Snag-Confcommercio, Sinagi aff. Slc-Cgil, FE.na.gi.- Confesercenti, UilTuCS Giornalai, Cisl Giornalai con l'obiettivo di avviare il confronto della rete di vendita di quotidiani e riviste. Le parti si sono trovate d'accordo sull'importanza delle edicole per garantire ai cittadini la disponibilità e l'accesso ad una informazione di qualità, attendibile e verificata. Parimenti condivisi la necessità di operare congiuntamente per assicurare la capillarità della diffusione dell'informazione, promuovere la sostenibilità economica e finanziaria dei punti vendita della stampa, aumentare l'efficienza della distribuzione delle pubblicazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

