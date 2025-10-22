Incontro FIEG e sindacati degli edicolanti | avviato il confronto per individuare misure volte a rafforzare la rete di vendita
Questa mattina si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e i sindacati degli edicolanti (SNAG-Confcommercio, SINAGI aff. SLC-CGIL, FE.NA.GI.-Confesercenti, UILTuCS-Giornalai, CISL Giornalai) per avviare il confronto sulle questioni della rete di vendita. Le parti si sono trovate d’accordo sull’importanza delle edicole per garantire ai cittadini la disponibilità e l’accesso ad una informazione di qualità, attendibile e verificata. Parimenti condivisa la necessità di operare congiuntamente per: - assicurare la capillarità della diffusione dell’informazione; - promuovere la sostenibilità economica e finanziaria dei punti vendita della stampa; - aumentare l’efficienza della distribuzione delle pubblicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incontro FIEG e sindacati degli edicolanti: avviato il confronto per individuare misure volte a rafforzare la rete di vendita - Nelle prossime settimane le parti apriranno dei tavoli di confronto per individuare misure condivise che possano rafforzare la rete di vendita ... Segnala ilgiornale.it
Sindacati, rinviare incontro del 29 su Cigs per ex Ilva - Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto al ministero del Lavoro il rinvio dell'incontro previsto per il 29 settembre sulla Cigs per il gruppo Adi in amministrazione straordinaria. Si legge su ansa.it