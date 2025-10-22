Incontro FIEG e sindacati degli edicolanti | avviato il confronto per individuare misure volte a rafforzare la rete di vendita

Questa mattina si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e i sindacati degli edicolanti (SNAG-Confcommercio, SINAGI aff. SLC-CGIL, FE.NA.GI.-Confesercenti, UILTuCS-Giornalai, CISL Giornalai) per avviare il confronto sulle questioni della rete di vendita. Le parti si sono trovate d’accordo sull’importanza delle edicole per garantire ai cittadini la disponibilità e l’accesso ad una informazione di qualità, attendibile e verificata. Parimenti condivisa la necessità di operare congiuntamente per: - assicurare la capillarità della diffusione dell’informazione; - promuovere la sostenibilità economica e finanziaria dei punti vendita della stampa; - aumentare l’efficienza della distribuzione delle pubblicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

