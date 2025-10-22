Incontro con l' autrice Alba Nabulsi | Lessico palestinese
Uscito per Le plurali editrice, il saggio della giornalista italo-palestinese Alba Nabulsi, "Lessico palestinese", decostruisce lo sguardo occidentale sulla Palestina, abbattendo preconcetti e restituendo volti, voci e corpi a un popolo che la storia tenta di silenziare.«A due anni dal 7 ottobre.
