Inclusione sociale da Bolzoni Group 6mila 500 euro per allestire gli spazi dell’appartamento protetto

Inclusione sociale, da Bolzoni Group 6mila 500 euro per gli spazi dell’Appartamento protetto. La società ha scelto di sostenere concretamente Unicoop con una donazione destinata all'allestimento e alla gestione del progetto inaugurato il 7 maggio a Piacenza, in coprogettazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La donazione di Bolzoni Group a Unicoop per allestire l’appartamento protetto - Un importante incontro tra la cooperativa sociale Unicoop e il Comitato di Beneficenza di Bolzoni Group ha sancito un nuovo passo nella collaborazione tra ... piacenzasera.it scrive

