Inclusione sociale da Bolzoni Group 6mila 500 euro per allestire gli spazi dell’appartamento protetto

Ilpiacenza.it | 22 ott 2025

Inclusione sociale, da Bolzoni Group 6mila 500 euro per gli spazi dellAppartamento protetto. La società ha scelto di sostenere concretamente Unicoop con una donazione destinata all'allestimento e alla gestione del progetto inaugurato il 7 maggio a Piacenza, in coprogettazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

