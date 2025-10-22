Incinta e con dolori alla pancia dopo uno svenimento Ore di attesa in pronto soccorso prima di ricevere una visita

Una nottata trascorsa tra pronto soccorso e reparto di ginecologia per una giovane paziente di Terni. La ragazza in stato interessante da sedici settimane è svenuta nel corso del pomeriggio di ieri – 21 ottobre – per poi essere trasportata in pronto soccorso per accertamenti. Alla nostra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#SantArpino / #Frattamaggiore - Vigilessa incinta si toglie la vita, dolore in tutta la comunità #Cronaca #CarmelaCipro #PoliziaLocale #Lutto #Tragedia #Cordoglio #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Entra in ospedale per dolori alla pancia, muore dopo due giorni. La famiglia: "Diteci cosa è successo" - È stato trasferito prima all'ospedale di Colleferro e poi al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduto il 10 settembre. Si legge su romatoday.it

Colleferro, arriva in ospedale con forti dolori alla pancia: muore due giorni dopo - La vittima, un 50enne di Valmontone, si era presentato lunedì scorso al pronto soccorso del Parodi Delfino di Colleferro lamentando ... Scrive roma.corriere.it

Dolore alla pancia di prima mattina - Scopri le cause del dolore alla pancia di prima mattina e i rimedi naturali per alleviare questo fastidio comune. Da microbiologiaitalia.it