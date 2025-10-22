Incidenti stradali | 40 morti nell' ultimo fine settimana in Italia

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre, sono state 40 in Italia le vittime di incidenti stradali, il 21,2% in più rispetto alle 33 del fine settimana precedente. Lo rende noto l’Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, sottolineando che si tratta del «numero più elevato dell’autunno, paragonabile ai peggiori fine estate estivi». La vittima più giovane aveva 14 anni, la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

incidenti stradali 40 morti nell ultimo fine settimana in italia

© Feedpress.me - Incidenti stradali: 40 morti nell'ultimo fine settimana in Italia

Scopri altri approfondimenti

incidenti stradali 40 mortiUganda, scontro tra due autobus nel nord del Paese: oltre 40 morti e diversi feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uganda, scontro tra due autobus nel nord del Paese: oltre 40 morti e diversi feriti ... tg24.sky.it scrive

incidenti stradali 40 mortiUganda, oltre 40 morti in maxi-incidente: tragico schianto tra 4 veicoli sulla Kampala–Gulu Highway - La polizia ugandese ha abbassato a 46 il tragico bilancio della collisione notturna tra due bus, un camion e un'auto a Kitaleba. Come scrive rainews.it

Reggio Calabria, scontro tra autobus e auto sulla SS682: tre morti - Le vittime, originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Incidenti Stradali 40 Morti