Incidenti stradali | 40 morti nell' ultimo fine settimana in Italia

Tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre, sono state 40 in Italia le vittime di incidenti stradali, il 21,2% in più rispetto alle 33 del fine settimana precedente. Lo rende noto l’Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, sottolineando che si tratta del «numero più elevato dell’autunno, paragonabile ai peggiori fine estate estivi». La vittima più giovane aveva 14 anni, la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidenti stradali: 40 morti nell'ultimo fine settimana in Italia

