Drammatico incidente nella notte tra il 21 ottobre e il 22 ottobre sulla SS7 Quater Domiziana tra Lago Patria e Ischitella. A seguito di un tamponamento avvenuto a velocità sostenuta, un 40enne di origini straniere ha perso la vita. Ferita la moglie, ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Incidente tra Lago Patria e Ischitella sulla . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente tra Lago Patria e Ischitella sulla SS7 Quater: muore 40enne. Ferita la moglie