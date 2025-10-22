Incidente tra Lago Patria e Ischitella sulla SS7 Quater | muore 40enne Ferita la moglie
Drammatico incidente nella notte tra il 21 ottobre e il 22 ottobre sulla SS7 Quater Domiziana tra Lago Patria e Ischitella. A seguito di un tamponamento avvenuto a velocità sostenuta, un 40enne di origini straniere ha perso la vita. Ferita la moglie, ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Incidente tra Lago Patria e Ischitella sulla . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domenica 26 ottobre 2025 torna a Sarnico, sul Lago d’Iseo, #TommyTri60, il triathlon solidale nato dalla storia vera di Tommy, un ragazzo che dopo un grave incidente in bici ha trasformato la sua esperienza in un messaggio di speranza. Tutti possono parteci - facebook.com Vai su Facebook
Incidente vicino al lago Predil: morta una sessantottenne austriaca - Una donna di 68 anni, di nazionalità austriaca è morta a seguito di un incidente nella zona del lago del Predil. Lo riporta rainews.it