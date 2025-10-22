Incidente tra Lago Patria e Ischitella sulla SS7 Quater | muore 40enne Ferita la moglie

Teleclubitalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Drammatico incidente nella notte tra il 21 ottobre e il 22 ottobre sulla SS7 Quater Domiziana tra Lago Patria e Ischitella. A seguito di un tamponamento avvenuto a velocità sostenuta, un 40enne di origini straniere ha perso la vita. Ferita la moglie, ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Incidente tra Lago Patria e Ischitella sulla . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

