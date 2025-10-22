Incidente tra auto e furgone sulla Mingardina | conducenti illesi

Paura, la scorsa notte, lungo la Mingardina (la strada che collega Marina di Camerota e Palinuro) dove un'auto guidato da una donna e un furgone guidato da un cinese si sono scontrati per motivi in corso di accertamento. Per fortuna non risultano feriti, ma solo danni in particolare alla vettura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it