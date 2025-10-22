Incidente sulle Dolomiti di Fanes | elicottero coinvolto soccorsi in corso tra buio e difficoltà

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente sulle Dolomiti di Fanes, in Val Pusteria: un elicottero sarebbe rimasto coinvolto. In corso le operazioni di soccorso con vigili del fuoco, carabinieri e Aiut Alpin Dolomites. L’intervento è reso difficile dal buio e dalla zona impervia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente dolomiti fanes elicotteroIncidente sulle Dolomiti di Fanes: elicottero coinvolto, soccorsi in corso tra buio e difficoltà - Grave incidente sulle Dolomiti di Fanes, in Val Pusteria: un elicottero sarebbe rimasto coinvolto. fanpage.it scrive

incidente dolomiti fanes elicotteroIncidente con l'elicottero nel Gruppo di Fanes, soccorsi in azione - Sul posto elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, vigili del fuoco e carabinieri. Lo riporta altoadige.it

incidente dolomiti fanes elicotteroIncidente a un elicottero nel gruppo di Fanes - In corso una massiccia operazione di soccorso che vede impegnati l'Aiut Alpin, i Carabinieri e la Guardia di Finanza ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Dolomiti Fanes Elicottero