Incidente sulle Dolomiti di Fanes | elicottero coinvolto soccorsi in corso tra buio e difficoltà
Grave incidente sulle Dolomiti di Fanes, in Val Pusteria: un elicottero sarebbe rimasto coinvolto. In corso le operazioni di soccorso con vigili del fuoco, carabinieri e Aiut Alpin Dolomites. L’intervento è reso difficile dal buio e dalla zona impervia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
