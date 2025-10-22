Pianoro (Bologna), 22 ottobre 2025 – L’ennesimo incidente macchia la Fondovalle Savena, all’altezza del ponte della Boaria. Un grave incidente, infatti, si è verificato questa mattina intorno alle 7,30. Ad avere la peggio un 37enne pianorese, ora al Maggiore. L’uomo era in sella al suo scooterone che percorreva la Fondovalle Savena da Pianoro verso Bologna, probabilmente per recarsi al lavoro. Nella carreggiata opposta proveniva una Volkswagen Golf che, all’altezza del ponte della Boaria, in territorio di Musiano, si sarebbe portata a metà della carreggiata per svoltare sul ponte. Non è chiaro se il 37enne che sopravveniva non abbia visto la macchina che stava svoltando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Fondovalle Savena: gravissimo un motociclista