Incidente stradale investito un uomo di 71 anni | è grave

Monzatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale a Monza. Un uomo è stato investito e soccorso in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.20 di mercoledì 22 ottobre in via Borsa, all’altezza del civico 100.L’uomo è stato travolto dall’auto guidata da una donna di 45 anni che si è fermata per allertare i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente stradale investito uomoMonza, incidente stradale in via Borsa: anziano investito è grave - Le sue condizioni, sono da subito apparse serie, il personale medico lo ha stabilizzato sul posto prima del trasferimento in ospedale per accertamenti. Segnala mbnews.it

Incidente stradale a Scalea, morto un uomo che viaggiava in bici - Un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale investito da un'auto mentre viaggiava lungo la Statale 18 nei pressi di Scalea ... quotidianodelsud.it scrive

incidente stradale investito uomoIlleso dopo un incidente sulla tangenziale di Forlì, scende dall'auto e viene investito: morto 48enne - Tragico incidente stradale sulla tangenziale di Forlì, morto un 48enne: finito contro il guardrail, è stato travolto dopo essere sceso dall'auto ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Investito Uomo