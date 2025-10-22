Incidente stradale investito un uomo di 71 anni | è grave

Grave incidente stradale a Monza. Un uomo è stato investito e soccorso in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.20 di mercoledì 22 ottobre in via Borsa, all’altezza del civico 100.L’uomo è stato travolto dall’auto guidata da una donna di 45 anni che si è fermata per allertare i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

