Incidente stradale in galleria camion ribaltato | autostrada bloccata e poi riaperta FOTO

Firenzetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle 19:30 circa la direzione sud dell'autostrada A1, a circa un chilometro prima dell'uscita di Barberino del Mugello, si è completamente bloccata per il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava ortofrutta.Il camion, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltato finendo su un fianco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

incidente stradale galleria camionA1, incidente e camion ribaltato in galleria: traffico bloccato nel fiorentino - Napoli tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze, il traffico è bloccato con 3 km di coda in aumento, a ... Come scrive 055firenze.it

incidente stradale galleria camionCamion si ribalta in galleria, circolazione bloccata e vigili del fuoco al lavoro - Sul posto è stata inviata una squadra e in supporto l’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest e una seconda squadra dal comando di Bologna ... Come scrive msn.com

incidente stradale galleria camionViolento scontro auto-camion: 29enne ferito, estratto dalle lamiere - Incidente sulla SS43 a Taio tra un’auto e un camion: Vigili del Fuoco estraggono un ferito. Segnala nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Galleria Camion