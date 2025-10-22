Incidente per Marta Bassino | rischia di perdere Milano-Cortina

Marta Bassino potrebbe dover saltare l'appuntamento più importante della stagione sciistica, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La 29enne gigantista della Nazionale italiana ha rimediato un grave infortunio dopo una caduta in allenamento. Bassino, che si stava preparando per partecipare alla Coppa del Mondo di Sci che scatterà sabato 25 ottobre a Soelden, dovrà fermarsi a causa di una frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Lo stop per la sciatrice potrebbe essere lungo. Infortunio per Marta Bassino: cos'è successo. Secondo la ricostruzione, l'incidente si è verificato su una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler.

