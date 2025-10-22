Incidente mortale in cantiere | aperta indagine per omicidio colposo
Dopo la tragica morte sul lavoro dell’operaio 21enne Andrea Misson è stata aperta un’indagine per omicidio colposo che vede, sul registro degli indagati, Giuseppe Screm, titolare della ditta Screm Costruzioni Srl di Tolmezzo, che lavorava nel cantiere in strada Costiera. Come riporta un servizio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
