Incidente in viale Lorenzo Bolano pedoni investiti | soccorsi sul posto
Grave incidente, nella serata di oggi, in via Lorenzo Bolano, nella zona della stazione metro Nesima.Secondo le prime informazioni, due pedoni sarebbero stati investiti mentre si trovavano lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, per prestare i primi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
