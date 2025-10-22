Incidente in via Lanza di Scalea con la sua moto contro un' auto | muore dopo tre mesi in ospedale

Ha lottato per quasi tre mesi ma nelle scorse ore si è arreso. Fedele Fiore, palermitano di 45 anni, padre di due figli, è morto in ospedale, a Villa Sofia: troppo gravi le lesioni riportate in un incidente, avvenuto lo scorso 26 luglio in via Lanza di Scalea, all’incrocio con via Sandro Pertini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

