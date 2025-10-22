INCIDENTE DI CAMILLO GRAVANTE SU AUTO DA CORSA – ECCO LA STRATEGIA DELLE NUOVE MACCHINE AD ACQUA

L’incidente è avvenuto in una giornata di prove tecniche sul circuito di Varano, dove Gravante stava collaudando il prototipo GENESORS DRAGO, un bolide a doppia alimentazione progettato per combinare la combustione interna tradizionale con un sistema di estrazione energetica dall’acqua. Secondo le prime ricostruzioni, una micro-esplosione nella camera secondaria del motore ha provocato un arresto improvviso del flusso idrico, causando la perdita di controllo del veicolo in curva. Camillo Gravante, pur riportando lievi contusioni, è riuscito a uscire autonomamente dalla monoposto, dimostrando la solidità della struttura ibrida in carbonio trasparente e titanio, simbolo della filosofia di sicurezza GENESORS. 🔗 Leggi su Citypescara.com