Incidente con il monopattino | giovane trasferito in ospedale

Paura per un ventenne rimasto ferito dopo un incidente con il monopattino. Lo schianto è avvenuto alle 8 di questa mattina, mercoledì 22 ottobre, a Malgrate. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro con il mezzo di “micromobilità elettrica” che ha portato alla brutta caduta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

