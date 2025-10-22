Incidente a Gioiosa Ionica chi sono le vittime | Salvatore Lucia e Domenico morti nello scontro con un pullman

Si chiamavano Salvatore Primerano, 37 anni, Lucia Vellone, 28, e Domenico Massa, 44, le vittime dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre sulla Jonio?Tirreno, all’altezza di Gioiosa Ionica. Viaggiavano insieme su un'auto che si è scontrata con un pullman. I primi due erano marito e moglie, il 44enne era loro amico e vicino di casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

