Incidente a Condove | scontro tra furgoncino e trattore che finiscono fuori strada due feriti in ospedale

Un incidente è avvenuto sull'ex statale 24 nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, sul territorio comunale di Condove. All'altezza del bivio che conducente al ristorante Unplug di borgata Grangetta si sono scontrati un furgoncino Ford Transit e un trattore che viaggiavano nella stessa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L’incidente a Condove nell’agosto 2021: l’arto del quindicenne fu poi ricostruito - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in Valsusa: scontro trattore-auto sulla statale, mezzo nel fossato - CONDOVE – Un grave incidente stradale ha perturbato la viabilità lungo il rettilineo di Borgata Poisatto/Grangetta a Condove. Scrive lagendanews.com

Violento scontro tra sei mezzi tra cui un furgone e una betoniera: cinque feriti - Incidente multiplo in via Roma a Casale sul Sile: quattro auto, un furgone e una betoniera coinvolti, cinque feriti trasportati in ospedale. Secondo nordest24.it

Scontro tra auto e furgone: quattro feriti di cui tre gravi - L'incidente è avvenuto lungo la Flaminia a Civita Castellana, nella frazione di Borghetto. Riporta civonline.it