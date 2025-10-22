Incidente a Condove | scontro tra furgoncino e trattore che finiscono fuori strada due feriti in ospedale

Un incidente è avvenuto sull'ex statale 24 nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, sul territorio comunale di Condove. All'altezza del bivio che conducente al ristorante Unplug di borgata Grangetta si sono scontrati un furgoncino Ford Transit e un trattore che viaggiavano nella stessa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

