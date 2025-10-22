Incidente a Chieri | quattro auto si scontrano nella rotonda si forma un grosso ingorgo

Caos nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 ottobre 2025, a Chieri, dove è avvenuto un incidente che ha provocato un grosso ingorgo. Quattro auto si sono scontrate all'interno della rotonda all'incrocio tra corso Matteotti (l'ex statale 10), via Riva e via Moro. Non si sono registrati feriti e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

