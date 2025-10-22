Inchiesta urbanistica anche a Bologna Lepore | Siamo a disposizione
Non solo Milano, ma anche Bologna finisce al centro di un’inchiesta per lo sviluppo urbanistico della città. L’indagine da parte della polizia giudiziaria parte da un esposto presentato da alcuni comitati e gruppi di cittadini - coordinati dall’ex Partito Democratico Andrea De Pasquale - che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Urbanistica, i pm di Milano chiudono un’altra inchiesta: 7 indagati. Al centro il progetto immobiliare 'SerlioSette', in zona Brenta, che prevede la costruzione di due edifici di cinque e sedici piani e che sarebbe stato portato avanti, come già in altri casi, con viola - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica, il Riesame su Manfredi Catella: “Nessuna prova di un patto corruttivo” - X Vai su X
Inchiesta alluvione, Lepore: “Verifiche giuste. Pronti a collaborare”. Il centrodestra attacca - Cavedagna (FdI ): “Nel nostro esposto indicate le responsabilità di Palazzo d’Accursio nella mancata manutezione del corso ... msn.com scrive
Concessioni edilizie, a Bologna l’inchiesta si allarga. ‘Spuntano’ altri 5 eco mostri - Inchiesta sull’urbanistica, sopralluoghi delle forze dell’ordine dopo che la Procura ha aperto un fascicolo. Scrive msn.com
Bologna, l'inchiesta sull'urbanistica: i carabinieri in Comune per acquisire le carte. Partono i sopralluoghi nei «palazzoni» - Gli investigatori stanno recuperando tutta la documentazione relativa agli edifici finiti al centro dell'esposto dei comitati cittadini ... Da corrieredibologna.corriere.it