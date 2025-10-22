Inchiesta urbanistica anche a Bologna Lepore | Siamo a disposizione

Bolognatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo Milano, ma anche Bologna finisce al centro di un’inchiesta per lo sviluppo urbanistico della città. L’indagine da parte della polizia giudiziaria parte da un esposto presentato da alcuni comitati e gruppi di cittadini - coordinati dall’ex Partito Democratico Andrea De Pasquale - che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

inchiesta urbanistica bologna leporeInchiesta alluvione, Lepore: “Verifiche giuste. Pronti a collaborare”. Il centrodestra attacca -  Cavedagna (FdI ): “Nel nostro esposto indicate le responsabilità di Palazzo d’Accursio nella mancata manutezione del corso ... msn.com scrive

inchiesta urbanistica bologna leporeConcessioni edilizie, a Bologna l’inchiesta si allarga. ‘Spuntano’ altri 5 eco mostri - Inchiesta sull’urbanistica, sopralluoghi delle forze dell’ordine dopo che la Procura ha aperto un fascicolo. Scrive msn.com

inchiesta urbanistica bologna leporeBologna, l'inchiesta sull'urbanistica: i carabinieri in Comune per acquisire le carte. Partono i sopralluoghi nei «palazzoni» - Gli investigatori stanno recuperando tutta la documentazione relativa agli edifici finiti al centro dell'esposto dei comitati cittadini ... Da corrieredibologna.corriere.it

