Inchiesta Gintoneria Lacerenza e Nobile patteggiano | Lo champagne da oltre 900mila euro va all' asta La difesa | ripartono da zero

Milano, 22 ottobre 2025 – La gip di Milano Marta Pollicino ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell 'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni, difesi dall'avvocato Liborio Cataliotti e che erano stati arrestati il 4 marzo nell'inchiesta della pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga. Confiscate bottiglie per 900mila euro: ora andranno all’asta. Coi patteggiamenti anche un risarcimento, attraverso la confisca disposta dalla giudice, da oltre 900mila euro, ossia il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate nelle indagini, che saranno ora messe all'asta, e alcune decine di migliaia di euro trovati sui conti, oltre ad arredi dei locali sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: “Lo champagne (da oltre 900mila euro) va all'asta”. La difesa: ripartono da zero

