inchiesta calatruria primi testimoni in aula

In piedi, in tribunale a Pisa, c'è il processo "Geppo Calatruria", costola del procedimento Keu, e relativo a presunti condizionamenti sugli appalti. Da quanto abbiamo appreso, all'ultima udienza – con le prime schermaglie fra accusa e difesa – è stato sentito un testimone del pubblico ministero, un operante di polizia giudiziaria che ha seguito la complessa ed articolata indagine. Un processo, nel quale, a vario titolo sono contesti i reati di associazione per delinquere, illecita concorrenza con minacce ed estorsione. Un episodio - ritenuto rilevante dalla prospettazione accusatoria – per la questione degli appalti sarebbe avvenuto a Pontedera con oggetto i lavori alla Srt 429.

