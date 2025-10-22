A partire da oggi - mercoledì 22 ottobre - sarà possibile accedere alla piattaforma online dedicata per richiedere e ottenere i nuovi incentivi auto 2025. A disposizione ci sono circa 600 milioni di euro, ottenuti grazie al Pnrr, e potranno essere utilizzati per acquistare delle auto elettriche, basandosi ovviamente sui dati Isee dei singoli. In sostanza, coloro che rottameranno una vettura fino a Euro 5 con Isee inferiore ai 30mila euro, avranno un bonus di 11mila euro, mentre chi ha un Isee compreso fra 30mila e 40mila euro otterrà un bonus di 9mila euro. Altra condizione è che il veicolo che si vuole acquistare (e la proprietà deve restare per almeno 2 anni) non superi il prezzo di 42. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incentivi per cambiare auto: ecco i modelli scontati