Incentivi auto elettriche Marche chi può chiederli | i 18 comuni ammessi all’Ecobonus 2025
Ancona, 22 ottobre 2025 - Questa mattina, dalle 12, è partito il “click day” per poter accedere agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. Ma l'ecobonus 2025 ha una caratteristica che lo differenzia dalle precedenti edizioni e che è legato alla aree urbane funzionali passate da 1.892 a 2.260 Comuni. Tra questi ce ne sono anche alcuni delle Marche: ecco quali potranno accedere all'incentivo e le polemiche relative a quelli esclusi. Emilia-Romagna: chi può accedere agli incentivi per le auto elettriche (occhio all’Isee) Ecobonus 2025: chi ne ha diritto e a quanto ammonta. A differenza degli incentivi precedenti, questa volta sarà l’acquirente a doverlo attivare e il beneficio scatterà come sconto all’atto dell’acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bonus auto elettriche: fino a 20.000 euro di incentivi per cittadini e microimprese, ecco come richiederlo - facebook.com Vai su Facebook
Auto, via ai nuovi incentivi fino a 11mila euro per le elettriche: come funziona il voucher - X Vai su X
Incentivi auto elettriche: i modelli aggiornati che accedono al bonus fino a 11.000 euro - 2026, con piccoli riposizionamenti delle Case auto sul fronte dei prezzi in modo da rientrare nei limiti previsti: nella lista di tutti i modelli che accedono ... Scrive quattroruote.it
Bonus auto elettriche, click day per gli incentivi: quanto si risparmia e come ottenerli - 000 euro di incentivi a fondo perduto per chi rottama un veicolo inquinante ... Riporta quifinanza.it
Bonus auto elettriche 2025, oggi il click day per gli incentivi: requisiti, come richiederlo - Scattano oggi gli incentivi 2025 per l’acquisto di auto elettriche: fino a 11. Da msn.com