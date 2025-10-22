Incentivi auto elettriche click day da record | 481 milioni in sei ore
Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato che nelle prime sei ore dall'attivazione della piattaforma per i privati sono stati presentati oltre 45mila voucher. Superata quota 481 milioni di euro dei 597 milioni stanziati nell'ambito degli Ecobonus 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
