Incentivi auto elettriche apre lo sportello per cittadini e microimprese | come fare domanda

(Adnkronos) – Bonus incentivi auto elettriche 2025, si parte. Al via da oggi, mercoledì 22 ottobre, il click-day per la presentazione delle domande da parte di cittadini e microimprese per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici. Lo sportello online ufficiale apre alle 12. La misura è prevista dal Pnrr. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com