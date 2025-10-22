Incentivi auto elettriche apre lo sportello per cittadini e microimprese | come fare domanda
(Adnkronos) – Bonus incentivi auto elettriche 2025, si parte. Al via da oggi, mercoledì 22 ottobre, il click-day per la presentazione delle domande da parte di cittadini e microimprese per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici. Lo sportello online ufficiale apre alle 12. La misura è prevista dal Pnrr. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
FIAT, Elettrico Facile con incentivi auto 2025: offerte per 500e, Grande Panda e 600e - X Vai su X
L’edizione di lunedì 20 ottobre spiega come ottenere gli incentivi per l’auto elettrica e racconta i nuovi progetti di innovazione di A2A e Beretta Vai su Facebook
Bonus auto elettriche 2025: click day dal 22 ottobre per richiedere gli incentivi. Ecco come funziona e i requisiti - Dal 22 ottobre apre il click day per i bonus auto elettriche 2025: alle 12 si aprirà la raccolta di adesioni per ottenere incentivi statali fino a 11mila euro per privati e 20mila euro per microimpres ... Segnala firstonline.info
Incentivi auto elettriche 2025, la piattaforma si fa attendere: slitta l'apertura - Il portale sul quale i privati devono registrare i propri dati e generare il voucher che dà diritto fino a 11 mila euro di bonus doveva partire il 15 ottobre ... Si legge su auto.it