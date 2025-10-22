Incentivi auto elettriche 2025 click day | chi può richiedere il bonus

Roma, 22 ottobre 2025 – L’attesa è terminata. Da oggi, 22 ottobre, alle 12, gli italiani che vorranno usufruire degli incentivi per l’acquisto di una vettura elettrica potranno accedere all’apposita piattaforma web. La versione 2025 del bonus è molto diversa dalla precedenti edizioni e dedicata a fasce ben precise di cittadinanza. Il decreto 2025 del ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica, è stato finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dopo la sua rimodulazione, che mette a disposizione 597 milioni di euro, era stato approvato lo scorso 8 agosto e pubblicato in Gazzetta a settembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it