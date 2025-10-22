Incentivi auto elettriche 2025 al via oggi le domande | requisiti Isee rottamazione e come richiederli

Al via oggi dalle 12 le domande per gli incentivi sulle auto elettriche, con importi pari a 11mila euro per chi ha un Isee sotto i 30mila euro o 9mila per chi sta sotto i 40mila. Per accedervi bisognerà essere residente in una delle cosiddette aree urbane funzionali definite dall'Istat e rottamare il proprio vecchio veicolo (con motore fino a Euro 5). Vediamo nel dettaglio requisiti e come fare domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

