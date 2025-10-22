Incensurato e appena 18enne arrestato per spaccio nel Napoletano
Tempo di lettura: < 1 minuto Nei pressi darsena di Marina di Stabia, a Castellammare di Stabia, i carabinieri della compagnia di Castellammare impegnati in un servizio antidroga hanno notano un ragazzo. E’ incensurato e ha compiuto 18 anni pochi giorni fa. Perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di crack. Dirà che è roba sua ma i carabinieri accompagnano il ragazzo a casa per perquisire la sua abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovano 29 dosi di crack e 740 euro in contanti. “Le ho trovate in strada”, la giustificazione fornita dai carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si chiamava Sandra Pena, aveva appena 14 anni: la bambina si è tolta la vita a Siviglia dopo aver denunciato più volte episodi di bullismo a scuola. Una tragedia che scuote la Spagna. I suoi genitori hanno chiesto che la foto di Sandra sia condivisa affinché il - facebook.com Vai su Facebook
Voghera, in tasca 15 dosi di cocaina e in casa altra droga: arrestato 18enne - E' stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, ma in tasca aveva 15 dosi di cocaina, per circa una decina di grammi di peso. Si legge su ilgiorno.it
A Portici 18enne arrestato per droga, in cantina 11 cartucce - Un 18enne, con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di munizionamento. Riporta ansa.it