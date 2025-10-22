incensurato e appena 18enne arrestato per spaccio nel napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto Nei pressi darsena di Marina di Stabia, a Castellammare di Stabia, i carabinieri della compagnia di Castellammare impegnati in un servizio antidroga hanno notano un ragazzo. E’ incensurato e ha compiuto 18 anni pochi giorni fa. Perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di crack. Dirà che è roba sua ma i carabinieri accompagnano il ragazzo a casa per perquisire la sua abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovano 29 dosi di crack e 740 euro in contanti. “Le ho trovate in strada”, la giustificazione fornita dai carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

