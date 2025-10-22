Incendio Mb Arpat | Interessata porzione esterna dell' edificio Area d' impatto stimata in 400 metri
L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ha pubblicato l'analisi del sopralluogo effettuato nello stabile della Mb del Vallone a Camucia nel comune di Cortona, dove la scorsa settimana è scoppiato un incendio che ha visto i vigili del fuoco impegnati per alcune ore nello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Incendio alla ditta Frosini Giuliano di Signa – Intervento ARPAT e Ordinanza del Comune Lunedì 13 ottobre, a seguito di un incendio presso la ditta Frosini Giuliano in via Amendola a Signa, la sala operativa della Protezione Civile ha attivato ARPAT per le Vai su Facebook
Cortona (AR), incendio alla MB Elettronica - Nella serata di giovedì 17 ottobre 2025, tra le ore 18:30 e le 23:00, si è verificato un incendio presso un fabbricato adibito a magazzino di prodotti plastici nel territorio comunale di Cortona. Segnala arpat.toscana.it
Incendio alla Mb del Vallone, sopralluogo di Asl e Arpat e immobile inagibile - Il sindaco Meoni annuncia due ordinanze, la prima sull'inagibilità, la seconda per motivi precauzionali di salute pubblica ... Si legge su arezzonotizie.it
Incendio alla Mb Elettronica di Cortona. Ecco le due ordinanze del sindaco. Scattano i divieti: fino a martedì stop alla raccolta di frutta e verdura nel raggio di 2 km - Nella serata di sabato 18 ottobre sono state firmate dal sindaco di Cortona Luciano Meoni due ordinanze legate all’incendio divampato nel tardo pomeriggio di venerdì 17 ottobre alla Mb Elettronica. Lo riporta corrierediarezzo.it