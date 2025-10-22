Incendio Mb Arpat | Interessata porzione esterna dell' edificio Area d' impatto stimata in 400 metri

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ha pubblicato l'analisi del sopralluogo effettuato nello stabile della Mb del Vallone a Camucia nel comune di Cortona, dove la scorsa settimana è scoppiato un incendio che ha visto i vigili del fuoco impegnati per alcune ore nello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it