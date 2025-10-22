Incendio in zona Sant’Agostino a Milano appartamento distrutto dalle fiamme

Milano, 22 ottobre 2025 – Nella notte tra martedì e mercoledì, un  incendio ha distrutto  l'ultimo appartamento di un palazzo di quattro piani in via Cesare da Sesto, in zona Sant'Agostino a Milano. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati: le persone sono riuscite a uscire dall’edificio in autonomia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con otto mezzi e una ventina di uomini. Le operazioni sono iniziate in tarda serata e sono andate avanti fino a stamani alle 5. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire. Presente anche il personale sanitario. L'area è stata bloccata al traffico per alcune ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

