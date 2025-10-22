Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato verso le quattro di ieri mattina nell’ annesso agricolo "Pratolivo" che si trova nel comune di Radicofani. Siamo poco dopo la "Bisarca", direzione Siena. In un terreno oltre il corso del fiume Paglia vi è un’azienda agricolo. Il buio della notte viene illuminato da altre fiamme. Sono quelle divampate nell’area, e all’interno di un capannone, dell’attività agricola gestita dalla famiglia Loi. Erano passate le quattro di ieri mattina quando l’allarme scatta ai vigili del fuoco del distaccamento di Piancastagnaio. Accorsi sul posto si rendono immediatamente conto che urgono rinforzi, l’incendio è assai esteso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in zona "Bisarca". In fiamme balle di fieno. Indagini sulle cause del rogo