Incendio in un appartamento a Sanremo grave un’anziana Intossicati il figlio e quattro agenti
La donna di circa 80 anni è stata trasportata in elicottero al Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi, a Genova Sampierdarena. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Sanremo, incendio in appartamento in Corso Inglesi: due feriti gravi - Questa mattina intorno alle ore 12:30 in Corso Inglesi a Sanremo un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Riporta rivieratime.news
Incendio in un appartamento a Sanremo, madre e figlio ustionati e quattro agenti intossicati - Grave incendio nella tarda mattinata di oggi a Sanremo, divampato all'interno di un appartamento di corso Inglesi 169. Da primocanale.it