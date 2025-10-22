Incendio in un appartamento a Sanremo grave un’anziana Intossicati il figlio e quattro agenti

Ilsecoloxix.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna di circa 80 anni è stata trasportata in elicottero al Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi, a Genova Sampierdarena. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

