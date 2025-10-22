Incendio alla Mb di Cortona l' Arpat | Bruciati cavi elettronici e cavi

Cortona, 22 ottobre 2025 – Un rogo durato oltre quattro ore quello che ha devastato il magazzino della Mb Elettronica di Cortona, venerdì scorso: le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, hanno distrutto schede elettroniche, cavi, cablaggi già imballati per la consegna e due muletti. Lo scrive nel suo report l'Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. L’incendio è scoppiato intorno alle 18.30 nel magazzino dei prodotti plastici e si è esteso fino a tarda sera, quando i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo, poco prima delle 23. L’area maggiormente colpita è stata la parte esterna anteriore dell’edificio, mentre gli interni sono stati danneggiati solo dal fumo e dal calore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

