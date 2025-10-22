Incendio alla Mb di Cortona l' Arpat | Bruciati cavi elettronici e cavi
Cortona, 22 ottobre 2025 – Un rogo durato oltre quattro ore quello che ha devastato il magazzino della Mb Elettronica di Cortona, venerdì scorso: le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, hanno distrutto schede elettroniche, cavi, cablaggi già imballati per la consegna e due muletti. Lo scrive nel suo report l'Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. L’incendio è scoppiato intorno alle 18.30 nel magazzino dei prodotti plastici e si è esteso fino a tarda sera, quando i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo, poco prima delle 23. L’area maggiormente colpita è stata la parte esterna anteriore dell’edificio, mentre gli interni sono stati danneggiati solo dal fumo e dal calore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
INCENDIO MB: LE ORDINANZE Dopo le raccomandazioni precauzionali, a seguito dei sopralluoghi degli enti competenti, il sindaco di Cortona ha emanato le ordinanze con le prescrizioni da adottare (per i proprietari del sito colpito dall'incendio e per la po - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Cortona, in fiamme un’azienda di materiale elettronico $Arezzo $Cortona $Inevidenza $incendio $Valdichiana $VigilidelFuoco arezzoinforma.it/incendio-a-cor… - X Vai su X
Incendio alla Mb di Cortona, l'Arpat: “Bruciati cavi elettronici e cavi” - Cortona, 22 ottobre 2025 – Un rogo durato oltre quattro ore quello che ha devastato il magazzino della Mb Elettronica di Cortona, venerdì scorso: le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio di venerdì s ... Si legge su msn.com
Cortona (AR), incendio alla MB Elettronica - Nella serata di giovedì 17 ottobre 2025, tra le ore 18:30 e le 23:00, si è verificato un incendio presso un fabbricato adibito a magazzino di prodotti plastici nel territorio comunale di Cortona. arpat.toscana.it scrive
Incendio alla Mb del Vallone, sopralluogo di Asl e Arpat e immobile inagibile - Il sindaco Meoni annuncia due ordinanze, la prima sull'inagibilità, la seconda per motivi precauzionali di salute pubblica ... Si legge su arezzonotizie.it