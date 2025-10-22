Incendio a Torrevecchia muore una 91enne intrappolata in casa In salvo la figlia e il loro cane
Tragedia nel quartiere Torrevecchia, dove un incendio divampato nel pomeriggio di lunedì ha causato la morte di una donna di 91 anni. Le fiamme hanno completamente distrutto l’appartamento in cui viveva con la figlia, una 57enne che è riuscita a salvarsi grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 16.50 in via Diano Marina, all’altezza dell’incrocio con via di Torrevecchia. In pochi minuti il rogo ha avvolto l’abitazione al piano rialzato di una palazzina di tre piani, sprigionando una densa colonna di fumo che ha invaso le scale e reso impossibile la fuga ai residenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Drammatico incendio in un appartamento a #Torrevecchia: morta carbonizzata una donna, gravissima la figlia, e il loro cane salvato in extremis. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre, intorno alle ore 16:50, in una palazzina di via Diano - facebook.com Vai su Facebook
Dramma a #Torrevecchia, #incendio in una palazzina: un morto | VIDEO - X Vai su X
Roma, incendio in appartamento: muore una 91enne, gravissima la figlia - Mentre una parte del personale cercava di domare l’incendio, altri vigili si sono introdotti tra il fumo per trarre in salvo le due donne. Lo riporta pupia.tv
Incendio in un appartamento a Roma nord: morta una donna di 91 anni, ferita la figlia - Nel rogo è rimasta ferita anche la figlia della 91enne, salvato il cane. Si legge su corrierenazionale.it
Incendio a Torrevecchia, morta una 91enne rimasta intrappolata nell'appartamento: in salvo la figlia e il cane - Tragedia in un'abitazione in via Diano Marina. Da roma.corriere.it