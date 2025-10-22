Tragedia nel quartiere Torrevecchia, dove un incendio divampato nel pomeriggio di lunedì ha causato la morte di una donna di 91 anni. Le fiamme hanno completamente distrutto l’appartamento in cui viveva con la figlia, una 57enne che è riuscita a salvarsi grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 16.50 in via Diano Marina, all’altezza dell’incrocio con via di Torrevecchia. In pochi minuti il rogo ha avvolto l’abitazione al piano rialzato di una palazzina di tre piani, sprigionando una densa colonna di fumo che ha invaso le scale e reso impossibile la fuga ai residenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Incendio a Torrevecchia, muore una 91enne intrappolata in casa. In salvo la figlia e il loro cane