Incendio a Riccione a fuoco un appartamento | morta una donna
Una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente a Riccione è deceduta nell'incendio di uno stabile in viale Ceccarini divampato intorno alle 12. Il suo corpo è stato ritrovato nell'appartamento al quinto piano di un centralissimo palazzo del celebre viale nel cuore della città romagnola. L'incendio sulle cui cause stanno indagando i vigili del fuoco di Rimini intervenuti pare sia di natura accidentale e pare si sia originato all'interno stesso dell'appartamento della 67enne. I vigili del fuoco per raggiungere il quinto piano del condominio hanno dovuto utilizzare l'autoscala. Lo stabile è stato evacuato e sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, l'automedica e i carabinieri di Riccione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INCENDIO - L'amministrazione comunale di Verucchio: “Un atto grave, pericoloso, del tutto incomprensibile, assolutamente incivile, per il quale non si trovano sufficienti parole di condanna" - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Riccione, a fuoco un appartamento: morta una donna - A perdere la vita una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente nella città romagnola ... Come scrive tg24.sky.it
Violento incendio in un appartamento in viale Ceccarini a Riccione: morta la proprietaria - Difficile intervento dei vigili del fuoco che con l’autoscala dovevano raggiungere l’ultimo piano di un palazzo all’incrocio con viale Dante. Si legge su ilgiorno.it
Riccione, incendio in una palazzina: muore una donna - Una donna di 67 anni, Antonella Ambrosi, è morta a Riccione per le conseguenze di un incendio divampato poco prima di mezzogiorno in un appartamento al quinto piano di una palazzina in pieno centro, i ... Riporta rainews.it