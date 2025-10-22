Incendio a Riccione a fuoco un appartamento | morta una donna

Tg24.sky.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente a Riccione è deceduta nell'incendio di uno stabile in viale Ceccarini divampato intorno alle 12. Il suo corpo è stato ritrovato nell'appartamento al quinto piano di un centralissimo palazzo del celebre viale nel cuore della città romagnola. L'incendio sulle cui cause stanno indagando i vigili del fuoco di Rimini intervenuti pare sia di natura accidentale e pare si sia originato all'interno stesso dell'appartamento della 67enne. I vigili del fuoco per raggiungere il quinto piano del condominio hanno dovuto utilizzare l'autoscala. Lo stabile è stato evacuato e sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, l'automedica e i carabinieri di Riccione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

incendio a riccione a fuoco un appartamento morta una donna

© Tg24.sky.it - Incendio a Riccione, a fuoco un appartamento: morta una donna

Altri contenuti sullo stesso argomento

Incendio a Riccione, a fuoco un appartamento: morta una donna - A perdere la vita una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente nella città romagnola ... Come scrive tg24.sky.it

incendio riccione fuoco appartamentoViolento incendio in un appartamento in viale Ceccarini a Riccione: morta la proprietaria - Difficile intervento dei vigili del fuoco che con l’autoscala dovevano raggiungere l’ultimo piano di un palazzo all’incrocio con viale Dante. Si legge su ilgiorno.it

incendio riccione fuoco appartamentoRiccione, incendio in una palazzina: muore una donna - Una donna di 67 anni, Antonella Ambrosi, è morta a Riccione per le conseguenze di un incendio divampato poco prima di mezzogiorno in un appartamento al quinto piano di una palazzina in pieno centro, i ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Riccione Fuoco Appartamento