Incendiato cartone vicino alla ruota di un' autovettura raid vandalico o atto dimostrativo?
Raid vandalico o atto dimostrativo? Spetterà ai carabinieri dare una risposta a quanto accaduto, durante il pomeriggio di venerdì, in corso Umberto a Licata. Qualcuno, senza temere di essere visto, ha posizionato un cartone vicino alla ruota di una Fiat Cinquecento ed ha appiccato il fuoco. A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Che weekend incredibile! Vogliamo ringraziare di cuore tutti voi e gli amici di @fastlife___events @shata.lecco per aver incendiato la serata Fiyah e per la partecipazione pazzesca allo Sportwear Party! Siete stati fantastici. Preparatevi a un altro fine setti - facebook.com Vai su Facebook