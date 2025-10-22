Inaugurato il nuovo stabilimento Bonomelli nella Brianza Lecchese
Una superficie di 2.500 mq, 7 linee produttive (di cui 1 nuova), fino a 55 dipendenti, energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Sono questi i numeri del nuovo sito produttivo di Bonomelli (brand di punta della divisione Food di Gruppo Montenegro), inaugurato oggi a Dolzago, nella Brianza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
